Xbox Game Pass: si possono usare i giochi dopo la rimozione dal catalogo?

Il ricco catalogo di Xbox Game Pass, che con l'arrivo dei nuovi titoli di Bethesda può contare su un totale di 534 giochi (376 per console Xbox, 252 per PC e 226 per Android via Cloud), è in continuo mutamento.

Microsoft aggiunge costantemente nuovi titoli, ma di tanto in tanto ne rimuove degli altri a causa della scadenza dei diritti di sfruttamento. Se siete qui, quindi, è perché volete sapere se è possibile continuare ad utilizzare i giochi una volta usciti da Xbox Game Pass.

Ebbene, la risposta breve è no. Una volta rimosso dal catalogo di Xbox Game Pass, anche se rimane installato sulla console o sul PC, un titolo non può più essere riprodotto. L'unico modo di continuare a giocarci è quello di acquistarlo. Gli abbonati a Xbox Game Pass hanno un grande incentivo in tal senso, poiché possono usufruire di uno sconto che varia dal 10% al 20% sull'acquisto della versione completa di un gioco presente nel catalogo.

Quando acquistate un gioco con lo sconto, questo rimarrà per sempre di vostra proprietà. Allo stesso modo, anche tutti i DLC che acquistate rimangono di vostra proprietà, indipendentemente dal fatto che abbiate acquistato il gioco di base o meno. In entrambi i casi, ogni volta che accedete a Xbox Live, i dati del gioco vengono salvati online. In questo modo, la prossima volta che riprodurrete il gioco, (acquistandolo, avviandolo da casa di un amico oppure riproducendolo nuovamente da Game Pass) sarete in grado di riprendere da dove avevate lasciato.