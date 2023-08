Xbox Game Pass si prepara ad accogliere al day one un folle gioco sui piccioni

Mentre gli abbonati a Xbox Game Pass non vedono l'ora di mettere le mani sulle mirabolanti uscite di settembre 2023, tra le quali vi sono Starfield e Lies of P, ecco che arriva l'annuncio di un altro prodotto che raggiungerà il catalogo sin dal day one.

Stiamo parlando di Pigeon Simulator, un titolo alquanto folle che mette il giocatore nei panni di un piccione. Come si può vedere anche nel trailer che accompagna l'annuncio fatto da Microsoft sui canali social ufficiali, nel titolo in questione potremo esplorare liberamente una piccola città e i suoi dintorni, seminando il caos in tutti i modi. Si potrà far esplodere i palazzi, sotterrare cadaveri e dare la caccia ai postini.

Come specificato anche nel trailer, il gioco non raggiungerà la libreria del servizio prima del 2024, dal momento che la data d'uscita di Pigeon Simulator non è ancora stata annunciata ufficialmente. L'unica cosa certa è che la versione Game Pass sarà disponibile esclusivamente su Xbox Series X|S e non approderà sulle console Microsoft di vecchia generazione. Non sembra invece essere coinvolto PC Game Pass, dal momento che nel trailer viene menzionato solo il servizio per console.

