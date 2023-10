Xbox Game Pass si prepara ad accogliere, molto presto, Like a Dragon Ishin: c'è una data

Like a Dragon: Ishin! sta per arrivare su Xbox Game Pass. Alla rivelazione della data di uscita sul servizio di abbonamento per i verdecrociati, si accompagna un'ancora più gradita notizia: il suo arrivo è praticamente dietro l'angolo.

I possessori di Xbox Game Pass non dovranno attendere molto per vedere arrivare questo capitolo di Yakuza nel catalogo dei titoli a propria disposizione. Il gioco, infatti, sarà disponibile dal 17 ottobre 2023.

Facendo seguito all'annuncio di inizio mese, secondo cui Like a Dragon: Ishin! sarebbe arrivato su Xbox Game Pass, assieme a Forza, Gotham Knights e tanti altri, adesso sappiamo che il suo arrivo è a un tiro di schioppo.

Rilasciato originariamente solo in Giappone per PlayStation 3 e PlayStation 4, Like a Dragon: Ishin! è uno spin-off arrivato anche in Europa e in America a febbraio 2023 in qualità di remake dell'originale.

Ambientato nella seconda metà del XIX secolo, alla fine del periodo Edo, vede come protagonista Sakamoto Ryoma, una figura storica realmente esistita, ma ne narra le vicende nella tipica chiave della serie Yakuza, riproponendoci - rivisitati - alcuni dei suoi tipici personaggi (se siete curiosi, abbiamo stilato anche una classifica di Yakuza dal peggiore al migliore).

I possessori di Xbox Game Pass potranno sperimentare il suo sistema di combattimento dinamico, scoprire la sua trama principale e le sue divertenti missioni secondarie e trovare un gameplay che, nonostante il peso dell'età, offre ancora molta varietà. Per approfondimenti, consultate anche la nostra recensione di Like a Dragon: Ishin.