Xbox Game Pass si prepara a ricevere altri Assassin's Creed? Ubisoft sembra suggerirlo

Uno o più giochi di Assassin's Creed potrebbero essere in arrivo su Xbox Game Pass: è quanto suggerisce un post su Twitter di Ubisoft Brasil in merito all'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022, evento che rivelerà nel dettaglio il futuro dell'iconico franchise della compagnia francese.

Il post della pagina brasiliana è un semplice reminder della trasmissione targata Ubisoft e del focus tutto incentrato su Assassin's Creed, tuttavia oltre alle varie console su cui sono disponibili i diversi giochi della serie si cita anche Xbox Game Pass, lasciando intendere che ci saranno novità relative al celebre servizio in abbonamento di Microsoft.

L'ipotesi è che nel corso dell'Ubisoft Forward potrebbero essere annunciati altri giochi della serie in arrivo all'interno del Pass, sebbene per il momento non ci sono certezze in merito. Bisogna in ogni caso ricordare i recenti rumor su Assassin's Creed Odyssey in arrivo su Xbox Game Pass diffusi dall'insider The Snitch pochi giorni prima dell'evento: che qualcosa bolle effettivamente in pentola?

Ricordiamo in ogni caso che dallo scorso giugno sul Game Pass è già disponibile Assassin's Creed Origins, dunque è lecito attendersi l'arrivo di ulteriori episodi nel prossimo futuro, magari persino di Assassin's Creed Valhalla oltre ad Odyssey, senza dimenticare gli esponenti più vecchi del franchise. Non resta che attendere il 10 settembre per scoprire tutta la verità.