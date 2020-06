Xbox Game Pass: molto presto l'annuncio di nuovi giochi

Sono passati pochissimi giorni da quando abbiamo salutato l'arrivo dei nuovi giochi di giugno di Xbox Game Pass, tra cui figura Observation, ma a quanto pare sta già per arrivare il momento di dare il benvenuto ad una nuova selezione.

Con la solita ironia che li contraddistingue, i responsabili social di Xbox Game Pass hanno pubblicato il tipico post "Coming Soon" per avvertire tutti i giocatori che presto arriverà un nuovo post "Coming Soon". In altre parole, a breve verranno annunciati i nuovi giochi di Xbox Game Pass e, a giudicare dal logo visibile nell'immagine, saranno per Xbox One.

Quanto dovremo attendere? Stando alla risposta fornita ad un giocatore che ha posto la medesima domanda, l'annuncio sarà effettuato "molto presto", quindi è presumibile che avvenga prima della fine di questa settimana. Staremo a vedere!

Intanto, ne approfittiamo per ricordarvi che oggi 30 giugno lasciano il catalogo Battlefleet Gothic: Armada (PC), Die for Valhalla! (PC), Life is Strange 2 (Xbox One), Metal Slug X (Xbox One e PC), Metro Exodus (Xbox One e PC), Neon Chrome (Xbox One e PC), Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Xbox One e PC), SteamWorld Dig 2 (Xbox One e PC) e The Flame in the Flood (Xbox One e PC).