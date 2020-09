Xbox Game Pass: presto troveremo dei codici nelle confezioni di Pringles?

Nel corso delle ultime ore sono state avvistate in giro per il mondo delle interessanti promozioni legate al servizio Xbox Game Pass e che, prossimamente, potrebbero far capolino anche in territorio italiano.

Stando infatti alle ultime segnalazioni, Microsoft starebbe sponsorizzando il proprio servizio ad abbonamento di rilevanza sempre maggiore nella sua strategia attraverso la diffusione di codici di prova della durata di sette giorni all'interno di prodotti da supermercato. Al momento è possibile accaparrarsi codici in Corea del Sud tramite le confezioni di colore verde delle Pringles, le famose patatine, e in Brasile tramite l'acquisto di gomme da masticare Trident e deodorante Old Spice. Non è chiaro se i codici in questione si possano utilizzare una sola volta per ciascun account e, come spesso accade in questi casi, è improbabile che gli utenti già abbonati possano inserire i codici per prolungare il proprio abbonamento già attivo. In ogni caso non possiamo escludere che nel breve periodo possa approdare anche in Italia una promozione di questo tipo legata a bevande, snack o prodotti per la bellezza.

A questo proposito, vi ricordiamo che di recente sono state avvistate le skin di Halo Infinite che potremo riscattare grazie all'acquisto di Monster Energy.

Sapevate che tutti i prossimi giochi Bethesda arriveranno su Xbox Game Pass all'uscita?