Xbox Game Pass: Prey e altri 7 giochi lasceranno il catalogo questo mese

Xbox Game Pass continua, mese dopo mese, a ricevere nuovi titoli. Come tutti i servizi in abbonamento, tuttavia, di tanto in tanto deve anche lasciarne andare alcuni, fra cui l'eccellente Prey di Arkane Studios.

Microsoft ha fatto sapere che prossimamente verranno rimossi dal catalogo cinque giochi, ovvero:

Prey (PC e Xbox One)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Xbox One)

The Book of Unwritten Tales 2 (Xbox One)

MX vs. ATV: Reflex (Xbox One)

Samurai Shodown II (Xbox One)

FEZ (PC)

Into the Breach (PC)

Valkyria Chronicles (PC)

La compagnia di Redmond non ha specificato la data precisa in cui verranno rimossi. Solitamente, in ogni caso, passano circa due settimane dall'annuncio all'effettiva rimozione. Se state giocando a uno dei giochi sopramenzionati vi consigliamo di arrivare ai titoli di coda quanto prima, oppure di approfittare dello sconto del 20% sull'acquisto del gioco completo riservato a tutti gli abbonati.

Ricordiamo che a marzo Xbox Game Pass ha dato il benvenuto a giochi come Ori and the Will of the Wisps, Bleeding Edge, NBA 2K20 ed Ace Combat 7: Skies Unknown. Ieri è arrivato Totally Reliable Delivery Service, mentre stamattina è toccato a NieR: Automata. Prima di salutarvi, infine, ci teniamo a segnalare che è possibile acquistate 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a metà prezzo. Il servizio Ultimate include tutti i benefici di Xbox Game Pass per console, Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold.