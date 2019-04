Xbox Game Pass: Prey, Monster Hunter World e Resident Evil 5 tra le novità di aprile 2019

Come promesso, Major Nelson ha annunciato oggi i primi giochi Xbox Game Pass della lineup di aprile, che include sei titoli per Xbox One, con i primi due disponibili già da domani e gli altri in arrivo tra la prossima settimana e la fine del mese.

La lineup Xbox Game Pass di aprile 2019 include The Golf Club 2, Prey di Bethesda, Monster Hunter World di Capcom, The Walking Dead The Telltale Series A New Frontier, Life is Strange 2 Episodio 2 e Resident Evil 5, di seguito le date di uscita:

11 aprile

The Golf Club 2 (Maximum Games)

Prey (Bethesda Softworks)

18 aprile

Monster Hunter World (Capcom)

The Walking Dead The Telltale Series A New Frontier (Skybound Games)

24 aprile

Life is Strange 2 Episodio 2 (Square Enix)

25 aprile

Resident Evil 5 (Capcom)

Nelle prossime settimane altri titoli dovrebbero fare la loro comparsa nel servizio di Microosft mentre a fine aprile saranno rimossi Homefront The Revolution, OlliOlli 2 XL Edition, Sheltered, Outlast, Sonic & Knuckles e Unmechanical Extended. Xbox Game Pass è in offerta su Amazon.it, con sei mesi di abbonamento al prezzo di 29.99 euro!