Xbox Game Pass: il prezzo potrebbe aumentare, quanto sareste disposti a pagare?

Intervistato dal Wall Street Journal, Phil Spencer ha dichiarato che in futuro il prezzo di Xbox Series X/S e Game Pass potrebbe aumentare, per il momento non ci sono piani certi a riguardo, non sono previsti aumenti di prezzo nell'immediato, ma come ha ribadito lo stesso Spencer, niente è per sempre.

Ipotizziamo che nel prossimo futuro Microsoft sia davvero costretta ad aumentare il prezzo di Game Pass, quale sarebbe un giusto prezzo per l'abbonamento? Attualmente sono disponibili tre diverse sottoscrizioni: Xbox Game Pass Ultimate a 12.99 euro al mese, Xbox Game Pass a 9.99 euro al mese e PC Game Pass a 9.99 euro al mese.

L'abbonamento Ultimate è ovviamente il più conveniente dato che include oltre a Game Pass anche i vantaggi a Xbox LIVE Gold e l'accesso a EA Play. Meno convenienti risultano essere gli abbonamenti base su Xbox e PC, proposti a 9.99 euro al mese.

Una possibile soluzione per aumentare i prezzi senza scontentare troppo i consumatori potrebbe essere quella di abbassare il prezzo di queste due proposte (7.99 euro? 8.99 euro) e al tempo stesso portare magari il prezzo di Xbox Game Pass Ultimate a 14.99 euro o 15.99 euro al mese.

E voi quanto sareste disposti a pagare per l'abbonamento mensile a Game Pass? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.