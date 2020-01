Xbox Game Pass: il prezzo crescerà in futuro? Ecco cosa ne pensa Phil Spencer

Il dirigente Microsoft a capo della divisione Xbox, Phil Spencer, coglie al volo l'occasione offertagli dai giornalisti di Stevivor per discutere del prezzo di Xbox Game Pass e della possibilità che il servizio in abbonamento subisca dei rincari in futuro, specie con l'avvento di Xbox Series X e di Project xCloud.

"Xbox Game Pass è per noi un buon affare, specie in questo momento", dichiara Spencer prima di sottolineare come il servizio è "un qualcosa che ci fa sentire a nostro agio per come è adesso, con dimensioni che raddoppiano anno dopo anno. Siamo in una grande traiettoria".

Lo stesso boss della divisione Xbox di Microsoft non nasconde però che la strategia attuata dalla casa di Redmond con la formula "all access" del Game Pass abbia indotto più di un utente a reputare insostenibile tale programma nel medio-lungo periodo: anche per questo, Spencer spiega che "conosco alcune persone che mi hanno detto che stiamo soltanto bruciando soldi per guadagnare clienti e propinargli un aumento di prezzo in un secondo momento. Vi assicuro che da noi non esiste un modello del genere, ci sentiamo bene negli affari che stiamo portando avanti e nel modo in cui li stiamo gestendo".

A tal proposito, il dirigente Microsoft conclude il suo intervento per rasserenare ulteriormente l'utenza Xbox e affermare che "stiamo sicuramente investendo nel Game Pass, ma non lo stiamo facendo in modo insostenibile. Continueremo a fare offerte e iniziative promozionali come quelle attuali, come fanno tutti gli altri servizi. Il nostro è un business che va bene". Il rischio di un aumento di prezzo per gli abbonamenti mensili, trimestrali e annuali a Xbox Game Pass, quindi, è scongiurato per tutto il 2020 e forse anche oltre.