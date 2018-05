Xbox Game Pass: il prezzo dell'abbonamento aumenterà a giugno in alcuni paesi europei?

Secondo alcune testimonianze provenienti da Reddit e riportate da WCCFTech, Microsoft starebbe pensando di alzare il prezzo dell'abbonamento a Xbox Game Pass in alcuni paesi europei, tra cui Polonia e Svezia.

La notizia arriva proprio dai paesi in questione, dove gli utenti avrebbero ricevuto un messaggio che comunica il prossimo aumento di prezzo, apparentemente previsto per giugno. In Polonia il prezzo passerà da 29 a 40 PLN (da 6.50 a 10 euro) mentre in Svezia passerà da 79 a 99 SEK.

L'idea è che Microsoft voglia allineare il prezzo a 9.99 euro al mese in tutta Europa, cifra già in vigore in Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Uniti, paesi per i quali non ci sono voci riguardo un possibile aumento del prezzo di Xbox Game Pass. In ogni caso, al momento si tratta solo di voci di corridoio, restiamo quindi in attesa di saperne di più.