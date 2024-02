Xbox Game Pass, ecco i primi giochi Activision Blizzard! Arriva Diablo 4 tra pochissimo

Oggi è stato compiuto un importante passo da Microsoft in direzione di un nuovo futuro di Xbox rivelato da oggi 15 febbraio da Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty. Le figure di spicco della divisione gaming del colosso tecnologico di Redmond hanno preso parte ad un nuovo video pubblicato da Xbox circa il business update che avverrà prossimamente.

Si è parlato moltissimo di questo nuovo contenuto rilasciato da Xbox via YouTube, e proprio durante la serata esso è stato reso disponibile a tutti. Nel corso di tale update, tra le tante cose, si è parlato dell'arrivo dei giochi Activision Blizzard su Xbox Game Pass, e già vi sono le prime sorprese per il servizio gaming on demand verde crociato ed i suoi fan: stanno per entrare sul catalogo i primi titoli importanti divenuti first party dopo l'acquisizione multi-miliardaria. Fino a qualche giorno fa ci siamo chiesti quali giochi usciranno a marzo 2024 su Xbox Game Pass e quando li annunceranno, ma ora abbiamo le prime risposte a tali domande.

Diablo IV arriverà su Xbox Game Pass dal 28 marzo. Si tratta di un'importantissima new entry per la line-up videoludica del servizio, complice la qualità del prodotto che ha segnato un punto di svolta per la serie targata Blizzard. L'annuncio in questione è solo una piccola parte delle tante novità discusse nel corso dell'ultimo episodio del podcast di Xbox: infatti, sappiamo ufficialmente che quattro esclusive Xbox arriveranno su altre console.