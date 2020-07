Xbox Game Pass, profitto vs valore: la visione di Microsoft per il servizio di abbonamento

In seguito alla conferenza Xbox Games Showcase, dedicata alla presentazione della line up di Xbox Series X, Arron Greenberg, General Manager del reparto Xbox Games Marketing di Microsoft, ha avuto modo di concedere un ampio numero di interviste.

Tra queste ultime, figura anche un interessante intervento allo show digitale "What's Good Games", il dirigente ha discusso di diversi aspetti della strategia di sviluppo della Casa di Redmond, condividendo interessanti considerazioni sul futuro supporto a Xbox Game Pass. Greenberg ha identificato il servizio di abbonamento come una chiara espressione della volontà di Microsoft di andare incontro alle esigenze della propria community: il servizio, in particolare, offre un'ottima alternativa a tutti coloro che non hanno la possibilità di acquistare a prezzo pieno ogni gioco a cui desidererebbero dedicarsi.

Interrogato sulla sostenibilità finanziaria del servizio, Greenberg ha evidenziato come, in questo specifico caso, il punto focale non sia rappresentato dal rientro economico, quanto piuttosto dalla costruzione di una community di appassionati che apprezzano il servizio, ne riconoscono il valore e, di conseguenza, lo consigliano alla propria rete di conoscenze. Quindi, conclude Greenberg, anche se nel breve periodo Xbox Game Pass non offre grandi profitti, si tratta ad ogni modo di un investimento di rilevanza strategia per la crescita di lungo periodo di Xbox. Non a caso, il servizio sarà presente anche sulla futura Xbox Series X.