Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro: torna l'offerta più amata di tutte per il Black Friday

Finalmente il nuovo mese è qui, e con esso tante novità per il servizio di gaming on-demand targato Xbox: novembre è un gran bel mese per Xbox game Pass con Wild Hearts e Like a Dragon Gaiden che rappresentano il principale piatto forte della line-up delle prossime settimane. Però, sta arrivando anche una promo amata dagli abbonati a Game Pass.

Xbox Game Pass è tornato ad essere disponibile ad 1 euro per un periodo di tempo limitato. Come possiamo intravedere dalle pagine del sito ufficiale Xbox, infatti, la prova dei 14 giorni al Tier Utimate del servizio è disponibile ad un prezzo ridotto rispetto ai 14,99 euro mensili di listino. Si tratta di un'iniziativa ben nota ai giocatori e, alla luce di quanto deciso dalla direzione della sezione gaming di Microsoft negli scorsi mesi, essa non sarà permanente, bensì temporanea.

Xbox Game Pass Ultimate è acquistabile ad un solo euro; pronti a rinnovare i vostri abbonamenti al servizio di gaming più popolare nell'ecosistema Microsoft? Approfittatene, finché ve n'è l'occasione. Dopo le meno recenti notizie circa l'apparente decisione di rimuovere l'offerta interna all'azienda per Game Pass, successivamente smentita dal dietrofront di Microsoft con i dipendenti che avranno ancora Xbox Game Pass gratis, ecco che giungono informazioni positive anche per l'utenza, grazie alla possibilità di un corposo risparmio per 14 giorni.