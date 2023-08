Xbox Game Pass, pronti al grande gaming? Un'infografica ci ricorda i giochi in uscita

Mentre nella giornata di oggi pensavamo a scoprire i prossimi giochi di Agosto su Xbox Game Pass che approderanno sulla libreria del servizio di gaming on demand targato Microsoft, l'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass ha pubblicato da poco un'infografica pronta a farci sognare e a farci apprezzare il gaming in grande stile.

Le prossime settimane - ed in parte i prossimi mesi - sono fondamentali per quanto offerto dalla casa di Redmond con il progetto che ha modificato la concezione di gaming. Sono in arrivo grandi avventure su Xbox Game Pass. Quake 2, Sea of Stars, Starfield e Lies of P: l'elenco dei titoli già usciti - vedasi la rimasterizzazione del secondo capitolo di Quake - e che non sono ancora disponibili nell'ecosistema Microsoft conta nomi altisonanti dalla sua. Siete pronti a scoprire quanto manca per arricchire le vostre giornate grazie a Xbox Game Pass?

Limbo è disponibile per tutti possessori di Game Pass;

Quake 2 è stato rilasciato a sorpresa per gli abbonati - e non solo - dal 10 agosto;

Everspace 2 è un'altra delle avventure già disponibili su Xbox Game Pass;

The Texas Chain Saw Massacre è vicino: il titolo è stato programmato per domani 18 agosto su Game Pass;

Sea of Stars è presto in arrivo: mancano solo 12 giorni al suo approdo nella libreria di Xbox Game Pass;

Un po' di più è l'attesa per Starfield. L'arrivo della grande epopea spaziale di Bethesda è prevista tra 20 giorni;

Lies of P è un alto dei giochi disponibili al day one su Game Pass. Mancano soli 33 giorni;

Party Animals fa parte dei titoli previsti per il catalogo del servizio di gaming on demand, ed è previsto tra 34 giorni;

L'attesa si fa un po' più lunga per PayDay 3: mancano 35 giorni all'uscita del gioco targato Starbreeze Studios e Deep Silver;

Infine, a richiedere più tempo prima di giocare in grande stile sarà Forza Motorsport: Turn 10 è quasi pronta per sfrecciare su Xbox e PC tra 54 giorni.

Quali di questi giochi in arrivo su Game Pass preferite? Le novità sono parecchie, ma non finiscono qui. Sapete anche quando escono e quanto pesano i giochi di agosto e settembre di Xbox Game Pass?