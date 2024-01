Xbox Game Pass, pronti a nuovi giochi gratis? Ecco i Free Play Days della settimana

Neanche il tempo di prende parte al weekend di gioco senza limiti su Xbox Game Pass con gli Xbox Free Play Days, che già si passa alla nuova offerta gratuita - a tempo limitato - per gli abbonati a Xbox Game Pass Core e Game Pass Ultimate. Siete pronti a scoprire la nuova ondata di titoli gratuiti da recuperare con l'iniziativa targata Xbox?

Nelle scorse ore è giunto l'elenco di quelli che saranno i giochi facenti parte dell'offerta contenutistica gratuita per tutti gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento a Xbox Game Pass, ma quali sono? Le IP videoludiche nella lista sono diverse: con One Piece Pirate Warriors 4 e UFC 5, ovvero il piatto forte della settimana, il divertimento non mancherà di certo con i Free Play Days. Come se ciò non fosse di per sé sufficiente, tra gli altri nomi in elenco troviamo AEW Fight Forever e Make Way.

Gli Xbox Free Play Days sono cominciati da oggi 18 gennaio e termineranno domenica 21 gennaio. Siete pronti a sperimentare con nuove avventure videoludiche in questi giorni? Siete interessati, inoltre, all'offerta contenutistica messa a punto dai Free Play Days della settimana attualmente in corso? Non esitate a farci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Tra simil-Pokémon armati e tuberi ladri, Xbox Game Pass è ricco di giochi gratis a gennaio, complice anche l'arrivo di un nuovo elenco di IP dedicato ai Free Play Days a tempo limitato.