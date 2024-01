Xbox Game Pass, pronti a sfrecciare in pista? In arrivo un nuovo gioco gratis a gennaio

Dopo che Microsoft ha annunciato quali saranno i primi giochi di gennaio 2024 in uscita su Xbox Game Pass per i suoi abbonati, tra le fila dei titoli pronti ad approdare nel servizio di gaming on-demand targato Xbox si è aggiunto un nuovo membro. Pronti a sfrecciare alla scoperta dell'ulteriore prodotto gratis in arrivo su Xbox Game Pass? Qual è?

A distanza di pochi giorni dal weekend senza limiti su Xbox Game Pass con EA Sports Fc 24, WRC e F1 23, giungono altre belle notizie per gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento per accedere al vasto catalogo di Xbox Game Pass: Codemasters e Electronic Arts sono pronti a sfrecciare ad altissime velocità, grazie ad una new entry per la prima metà di gennaio. Da lontano si sente un roboante rumore di macchine con il pedale dell'acceleratore schiacciato, ma qual è questo fantomatico progetto?

F1 23 è pronto a fare il suo ingresso nella line-up di Xbox Game Pass a gennaio. Come segnalato dalle pagine ufficiali del portale Xbox, infatti, il titolo targato Codemasters ed EA sarà disponibile da 18 gennaio. Dopo un incredibile 2023 per il marchio Xbox, anche il 2024 segue la scia di un periodo più che positivo per Game Pass. Siete interessati all'aggiunta che è stata ufficializzata quest'oggi? Inoltre, siete pronti a tenere il piede lontano dal freno con l'eccellenza videoludica della Formula 1?