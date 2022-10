Xbox Game Pass pronto per Halloween: un horror e altri due giochi disponibili da oggi

Tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di ottobre hanno trovato spazio produzioni illustri, da Persona 5 ad A Plague Tale: Requiem, ma le novità non sono ancora terminate.

Con la giornata di oggi, giovedì 27 ottobre 2022, il servizio di abbonamento Microsoft accoglierà infatti tre ulteriori videogiochi all'interno del suo catalogo.



Uno di questi, in particolare, farà la gioia degli appassionati di Halloween, che potranno godersi su console e PC le inquietanti atmosfere di Signalis. Survival horror ispirato ai primi Resident Evil, ma anche al cinema di Lynch, Kubrik e Hideaki Anno, il promettente Indie di rose.engine esordisce al Day One su Xbox Game Pass, oltre che su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Per maggiori dettagli, potete dare uno sguardo all'ultimo trailer di Signalis.



A partire da giovedì 27 ottobre, gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass possono inoltre testare con mano Frog Detective: The Entire Mistery. Come facilmente intuibile da titolo, la produzione cala i giocatori nei panni di una ranocchia detective, determinata a risolvere un nuovo caso. Ultima aggiunta di oggi al catalogo del servizio è Gunfire Reborn, peculiare connubio tra gioco di ruolo, sparatutto e roguelike, con estetica cartoonesca ed elementi adventure.