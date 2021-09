Xbox Game Pass: quali sono i prossimi giochi in uscita?

Ogni mese su Xbox Game Pass escono decine di nuovi videogiochi e molti dei quali come sappiamo sono disponibili sin dal day one, esclusive Microsoft ma non solo dal momento che grazie ad accordi con i publisher anche alcuni giochi di terze sono scaricabili sin dal giorno dell'uscita a costo zero. Ma quali sono le novità in arrivo su Xbox Game Pass?

Partendo dal mese di ottobre 2021 dobbiamo citare necessariamente Back 4 Blood (12 ottobre) e Age of Empires 4 per PC, disponibile dal 28 ottobre. Entro fine anno arrivano anche Football Manager 2022 (9 novembre) e Forza Horizon 5 (9 novembre) mentre l'ultimo mese dell'anno sarà la volta di Halo Infinite disponibile dall'8 dicembre su PC e console della famiglia Xbox.

Attenzione perchè questi sono solo alcuni dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass, possiamo citarvi solamente i titoli disponibili al day one dal momento che gli altri giochi in catalogo vengono annunciati generalmente a sorpresa da Microsoft, quindi ribadiamo come quelli segnalati non siano tutti i giochi in arrivo su Game Pass entro fine anno ma solo quelli scaricabili dal lancio.

Cosa include Xbox Game Pass Ultimate? L'abbonamento Ultimate comprende in aggiunta la sottoscrizione a Xbox LIVE Gold (con quattro giochi gratis Games with Gold al mese) e l'abbonamento a EA Play per accedere ai giochi Electronic Arts.