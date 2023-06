Xbox Game Pass e PS Plus, crescita in stallo? Dagli USA dati poco incoraggianti

I servizi in abbonamento sono ormai una realtà ben consolidata nel panorama videoludico: se Xbox Game Pass è ormai insostituibile per gli utenti Microsoft, anche Sony ha potenziato il suo PlayStation Plus introducendo le versioni Premium ed Extra. Ma la crescita di entrambi potrebbe essere in fase di stallo.

Stando ai nuovi dati rivelati dall'analista Mat Piscatella di Circana, negli Stati Uniti sia il Game Pass che il Plus sembrano in una fase di forte stallo: ad aprile 2023 le spese dei consumatori per i servizi in abbonamento è cresciuta solo del 2% rispetto a quanto segnato ad aprile 2022, segno di come questo specifico modello di business sembra ormai prossimo alla saturazione, quantomeno nel formato così come lo conosciamo al giorno d'oggi.

Piscatella sottolinea che i servizi in abbonamento faticano ad attrarre nuovo pubblico oltre quello già presente su console, laddove invece i regolari giochi premium arrivati sul mercato nel 2023 hanno invece registrato vendite eccezionali, soprattutto in formato digitale (con Zelda Tears of the Kingdom che ha raggiunto grandissimi risultati anche in formato fisico). Sebbene chiaramente i dati non significhino affatto una crisi degli abbonamenti, a meno di particolari stravolgimenti non sembrano esserci i presupposti per una crescita significativa nel prossimo futuro.

Le parole di Piscatella del resto non sorprendono più di tanto: l'ultimo report finanziario di Sony risalente allo scorso aprile ha confermato che PlayStation Plus non ha avuto nessuna crescita con Extra e Premium, con circa 47,4 milioni di abbonati complessivi, mentre Microsoft è da un po' che non fornisce aggiornamenti ufficiali sul numero di iscritti al Game Pass. In ogni caso, i giochi Xbox Game Pass di giugno 2023 non mancano di offrire qualche interessante sorpresa.