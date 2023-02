Xbox Game Pass e PS Plus non sono così importanti per il mercato, dice Take-Two

I servizi di abbonamento di gioco come PS Plus e Xbox Game Pass hanno sicuramente influenzato il modo in cui i consumatori fruiscono dei contenuti videoludici, ma devono ancora avere un impatto davvero significativo sul modo in cui i grandi editori fanno affari nel settore. Questo è ciò che ha ribadito il CEO di Take-Two Strauss Zelnick.

Già in passato Zelnick ha ridimensionato l'importanza di un servizio come Xbox Game Pass, sottolineando come il servizio di gaming on demand di Microsoft, per quanto popolare e apprezzato, non si adatta alle strategie dei più grandi publisher del settore.

Il CEO ha recentemente rassicurato gli investitori che i prossimi prodotti di Take-Two Interactive sarebbero stati introdotti come parte degli abbonamenti solo "al momento opportuno". In altre parole, Take-Two non vuole lanciare i suoi titoli al day one su Game Pass o PlayStation Plus. "Pensiamo che sia il modo giusto per supportare l'abbonamento", ha proseguito Zelnick. "Gli abbonamenti rappresentano ancora un'attività relativamente piccola: stiamo parlando di aziende. Penso che l'ultimo annuncio del Game Pass sia stato di 25 milioni di abbonati. Non stiamo ancora parlando di un enorme business di ampia portata. In ogni caso, no, non credo che il loro business stia cannibalizzando il nostro".

Nello stesso incontro con gli azionisti, Zelnick ha parlato del flop di Marvel's Midnight Suns e del taglio dei costi per 50 milioni all'interno della compagnia.