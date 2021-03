Xbox Game Pass su PS5: Jeff Grubb pensa ad una possibile soluzione

Proprio oggi il catalogo di Xbox Game Pass ha accolto 20 giochi targati Bethesda, rendendo il servizio ad abbonamento Microsoft sempre più interessante per i giocatori, a prescindere da quale sia la loro piattaforma principale. A questo proposito, Jeff Grubb ha pensato a come Sony potrebbe permettere ai giocatori PS5 di utilizzare il servizio.

Stando alle parole del giornalista, basterebbe semplicemente avere a disposizione sulla console next-gen un browser per navigare sul web per avere accesso ai servizi in streaming. Con una simile applicazione, i giocatori PlayStation 5 potrebbero avere l'opportunità non solo di giocare all'intero catalogo (o quasi) di Xbox Game Pass tramite xCloud, ma anche usufruire di servizi come Google Stadia e Nvidia GeForce Now, il quale amplierebbe ulteriormente il numero di giochi disponibili e consentirebbe agli utenti Sony di provare esclusive PC come il popolare Valheim. Considerando le numerose possibilità offerte da uno scenario simile, non è difficile immaginare i motivi che si celano dietro l'assenza di un browser sulla macchina da gioco Sony, dal momento che un supporto simile ai servizi della concorrenza potrebbe spingerli a fare acquisti su piattaforme diverse.

Nel frattempo qualcosa di simile è accaduto in casa Microsoft, visto che il nuovo browser di Xbox Series X e S consente l'accesso a servizi esterni e non è chiaro se nelle prossime settimane verranno introdotte delle limitazioni in tal senso.