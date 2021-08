Xbox Game Pass: Psychonauts 2, NFS Heat e 12 Minutes tra le novità di fine agosto

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi per Xbox Game Pass in arrivo a fine agosto sulle console della famiglia Xbox, su PC e dispositivi Cloud. A partire da oggi gli iscritti possono giocare con una nuova ondata di titoli inclusi nell'abbonamento.

Dal 17 agosto arrivano Humankind (PC), Need for Speed Heat (Cloud, EA Play), Star Wars Battlefront 2 (Cloud, EA Play) e Star Wars Jedi Fallen Order (Cloud, EA Play), il 19 agosto debuttano Recompile (Cloud, Console e PC), Train Sim World 2 (Cloud, Console e PC), 12 Minutes (Cloud, Console e PC), infine il 25 agosto arriva Psychonauts 2 (Cloud, Console e PC) e il giorno successivo sarà la volta di Myst (Cloud, Console e PC). Non finisce qui perchè gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate possono godere dei controlli touch su Cloud per altri dieci giochi del catalogo tra cui il recentissimo Hades:

Hades

Bloodroots

Farming Simulator 19

Going Under

Need for Speed Heat (EA Play)

Peggle 2 (EA Play)

Psychonauts

Wasteland 2

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Infine il 31 agosto quattro giochi lasceranno Xbox Game Pass: Blair Witch (Cloud, Console e PC), Double Kick Heroes (Cloud, Console e PC), NBA 2K21 (Cloud e Console) e Stranger Things 3 The Game (Cloud, Console e PC). Questi titoli si aggiungono ai giochi Xbox Game Pass della prima metà di agosto, mese che ha visto il debutto di Hades, Art of Rally e F1 2021.