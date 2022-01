Xbox Game Pass: anche PUBG tra i giochi in uscita dal catalogo a gennaio

Con l'inizio del nuovo anno il catalogo di Xbox Game Pass si arricchirà con tanti nuovi giochi che arriveranno sin dal day one, ma come al solito bisogna anche salutare qualche titolo.

Nel corso del mese di gennaio 2022, infatti, il catalogo del servizio ad abbonamento targato Microsoft si prepara a perdere alcuni giochi sia per gli abbonati su console che per gli abbonati su PC.

Ecco di seguito l'elenco completo dei giochi che stanno per abbandonare Xbox Game Pass:

PlayerUnknown's Battlegrounds (console) - In uscita il 12 gennaio 2022

Desperados 3 (console e PC) - In uscita il 15 gennaio 2022

Ghost Of A Tale (PC) - In uscita il 15 gennaio 2022

Mount & Blade: Warband (console e PC) - In uscita il 15 gennaio 2022

Pandemic: The Board Game (console e PC) - In uscita il 15 gennaio 2022

The Little Acre (console) - In uscita il 15 gennaio 2022

YIIK: A Postmodern RPG (PC) - In uscita il 15 gennaio 2022

Va precisato che l'abbandono del battle royale di Brendan Greene non è casuale, dal momento che PlayerUnknown's Battlegrounds sta per diventare free to play e potrà quindi essere scaricato senza costi aggiuntivi su PC e console anche da coloro i quali non dispongono di un abbonamento attivo al servizio Microsoft.