Xbox Game Pass: Pupperazzi, Stardew Valley, Evil Genius 2 e le altre sorprese dell'ID@Xbox

Come promesso da Microsoft, nel corso dell'ID@Xbox Showcase del 10 agosto sono stati presentanti numerosi titoli destinati a entrare nei prossimi mesi nel catalogo dei videogiochi gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

L'importante finestra mediatica che la casa di Redmond apre sul futuro prossimo del Game Pass, con uno sguardo privilegiato sui giochi indipendenti, esordisce ricordando l'ingresso nel servizio a partire dal 17 settembre di Aragami 2, il sequel dell'ormai celebre avventura action stealth di Lince Works.

Al video di Aragami 2 ha fatto poi seguito un ricco gameplay trailer di Pathfinder Wrath of the Righteous: l'ambizioso gioco di ruolo "alla Diablo" con una forte componente strategica di Owlcat Games sarà disponibile su Xbox Game Pass dall'1 marzo 2022, contestualmente all'arrivo sul mercato della versione console per Xbox One e in retrocompatibilità per Xbox Series X/S.

La carrellata di giochi in arrivo su Game Pass prosegue con il trailer di Pupperazzi, un singolare sim life che pone gli utenti nei panni di un dogsitter con la passione per la fotografia. Il "coming soon on Game Pass" che chiude il filmato di Pupperazzi si aggancia al segmento del video dedicato, questa volta, a Evil Genius 2 World Domination: i villain della versione console dell'originale gestionale di Rebellion entreranno in azione su console Xbox, e su Game Pass, nel corso di questo autunno.



A margine della sequenza confezionata dal team Xbox, il creatore di Stardew Valley Eric Barone ha infine confermato l'ingresso del capolavoro sandbox in pixel art nel catalogo di Xbox Game Pass più avanti nel 2021!