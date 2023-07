Xbox Game Pass: quando annunciano i nuovi giochi di agosto?

Vi state divertendo con i giochi Xbox Game Pass di luglio? Siamo sicuri di sì, però vi consigliamo di cominciare a prepararvi per la prossima infornata, alla quale non manca poi molto tempo. Ecco quando verranno annunciati i nuovi giochi della prima metà di agosto!

Quando annunciano i giochi della prima metà di agosto per Game Pass?

A meno di grandi stravolgimenti di programmi, l'annuncio dei nuovi giochi per Xbox Game Pass dovrebbe avvenire nella giornata di martedì 1° agosto, indicativamente attorno alla tre del pomeriggio. Microsoft ci ha ormai abituato a due infornate mensili, ciò significa che l'annuncio in questione porterà in dote la lista dei giochi in arrivo entro la metà di agosto.

Ci sono anticipazioni sui giochi di agosto per Game Pass?

Al momento esiste un solo gioco confermato per la prima metà di agosto. Stiamo parlando di Celeste, il cui debutto era in realtà già stato anticipato tra i titoli Xbox Game Pass della seconda metà di luglio. L'avventura in pixel art di Maddy Thorson e Noel Berry si unirà al catalogo proprio nella giornata del 1° agosto. Il resto della line-up sarà dunque tutta da scoprire.

A voler essere il più completi possibile, esistono anche altri due giochi confermati per agosto. Stiamo tuttavia parlando di Texas Chain Saw Massacre e Sea of Stars, in uscita rispettivamente il 18 e il 29 agosto. Essendo tuttavia previsti per la seconda parte del mese, verranno annunciati successivamente.