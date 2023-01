Xbox Game Pass: quando annunciano i nuovi giochi di febbraio?

Da fine 2022 a questa parte Microsoft ha sconvolto il programma delle nuove uscite in Xbox Game Pass. La seconda metà di dicembre è passata senza alcuna novità, mentre il mese di gennaio è cominciato in maniera poco entusiasmante. L'annuncio della prima ondata, previsto per inizio mese, è stato posticipato, per poi giungere senza novità di sorta.

Serpeggia un sottile linea di malcontento nell'ambito della comunità di Xbox Game Pass - che comunque non può lamentarsi della carenza di giochi, vista l'abbondanza del catalogo - per fortuna Microsoft avrà presto l'occasione di riscattarsi grazie all'Xbox Developer Update del 25 gennaio 2023, che i curatori del servizio in abbonamento hanno invitato a non ignorare per la possibile presenza di una serie di sorprese per Game Pass.

In attesa di scoprire cosa sta preparando la compagnia di Redmond, il nostro pensiero è volato anche a al mese prossimo, che per il momento appare un po' vuoto. Quando possiamo aspettarci l'annuncio dei nuovi giochi per Xbox Game Pass di febbraio 2023? Dal momento che il mese comincia di mercoledì e il giorno solitamente scelto per gli annunci è il martedì, allora puntiamo alla giornata del 7 febbraio. D'altro canto, ultimamente Microsoft ha dimostrato di poter sconvolgere quando vuole e può la tabella di marcia, dunque non ci sorprenderemmo affatto se decidesse di approfittare di giovedì 2 febbraio (anche il giovedì ha, di tanto in tanto, ospitato la presentazione di qualche line-up).

Non ci resta che pazientare nell'attesa di nuove informazioni su un mese che, per il momento, ha un singolo gioco confermato: si tratta di Atomic Heart, un GDR d'azione ambientato in una versione parallela dell'Unione Sovietica degli anni '50 attualmente previsto per il 21 febbraio 2023. Fino ad allora non resteremo a bocca asciutta in ogni caso, dal momento che abbiamo la certezza di poter giocare a Persona 3 Portable e Persona 4 Golden dal 19 gennaio, Monster Hunter Rise dal 20 gennaio, e Age of Empires II Definitive Edition per Xbox e Inkulinati in Game Preview dal 31 gennaio.