Xbox Game Pass: quando annunciano i nuovi giochi di fine febbraio?

Vi state godendo i primi giochi di febbraio per Xbox Game Pass?. Tra Darkest Dungeon, Hot Wheels Unleashed, Madden NFL 23 e SD Gundam Battle Alliance avete letteralmente l'imbarazzo della scelta, mentre per la settimana prossima ci sono già quattro giochi già confermati, tra cui Atomic Heart. Febbraio, tuttavia, promette anche altre sorprese.

Nell'annunciare la più recente line-up di giochi per Xbox Game Pass, Microsoft ha chiaramente specificato che si tratta della "Wave 1" (la prima ondata) di febbraio, dunque possiamo aspettarci l'annuncio di un'altra serie di titoli prima della fine del mese più breve dell'anno. Quando verrà effettuato?

Il comportamento incostante di Microsoft negli ultimi mesi (che ha saltato la seconda metà di dicembre e posticipato oltremodo il reveal di gennaio) ha reso senz'altro più problematico prevedere in anticipo i nuovi annunci e rispondere a questa domanda. In ogni caso, riteniamo che la data più papabile sia quella di martedì 21 febbraio, che tra l'altro rappresenta il giorno in cui verrà lanciato l'ultimo (e più atteso) titolo della Wave 1, ossia Atomic Heart. Anche mercoledì 22 febbraio appare plausibile: Microsoft potrebbe optare per questa giornata per evitare di rubare la scena al "Bioshock russo", che come abbiamo visto esce il giorno prima. Un annuncio successivo alle date sopraindicate riteniamo sia alquanto improbabile, visto l'approssimarsi del mese di marzo.

In attesa di scoprire la prossima mossa della casa di Redmond, ne approfittiamo per ricordarvi che mercoledì 15 febbraio verranno rimossi sei giochi dal catalogo di Game Pass: parliamo di Besiege, CrossfireX, Infernax, Recompile, Skul The Hero Slayer e The Last Kids of Earth. Completateli se ci riuscite, oppure approfittate dello sconto del 20% per acquistare quelli di vostro interesse (tranne CrossfireX, che sta per chiudere definitivamente i battenti).