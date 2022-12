Xbox Game Pass: quando annunciano i nuovi giochi di gennaio 2023?

Microsoft ha sospeso l'arrivo di nuovi giochi su Xbox Game Pass fino a gennaio, i giochi usciti a metà dicembre sono stati gli ultimi del 2022 ma nel nuovo anno il flusso di pubblicazioni ripartirà alla grande sin dai primi giorni di gennaio 2023.

Tra i primi giochi Xbox Game Pass di gennaio 2023 già confermati troviamo Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Monster Hunter Rise, ma chiaramente la lista completa deve ancora essere stilata, ma quando verrà resa nota? Molto presto.

Giochi Xbox Game Pass gennaio 2023

Persona 3 Portable 19 gennaio

Persona 4 Golden 19 gennaio

Monster Hunter Rise 20 gennaio

Age of Empires II Definitive Edition per Xbox 31 gennaio

Inkulinati 31 gennaio

Nello specifico, l'annuncio dei nuovi giochi gratis Xbox Game Pass è previsto per il primo martedì del mese, ovvero per il 3 gennaio 2023, indicativamente alle 15:00 ora italiana. Non bisognerà dunque attendere troppo per scoprire l'elenco completo dei videogiochi in uscita su Xbox Game Pass e PC Game Pass a gennaio, oltre ai titoli elencati potrebbero arrivare anche altre sorprese e giochi di grandi spessore.

Nel frattempo potete godervi tutti i giochi usciti su Xbox Game Pass nel 2022, i titoli aggiunti al catalogo durante l'anno che sta per terminare hanno un valore totale di oltre 7.000 dollari.