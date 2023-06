Xbox Game Pass: quando annunciano i giochi di fine giugno?

Giugno è cominciato alla grande con la prima infornata di giochi per Xbox e PC Game Pass, ma il mese è ancora lungo e prima di salutarci regalerà a tutti gli abbonati un'altra selezione di titoli: quando verranno annunciati i giochi di fine giugno?

Microsoft non ha fornito alcuna data per l'annuncio del prossimo aggiornamento per Xbox e PC Game Pass, ma possiamo ipotizzarla basandoci sul suo modus operandi. A nostro modo di vedere la giornata più probabile è quella di martedì 13 giugno, che tra l'altro segnerà la fine dell'attuale ondata con la pubblicazione al day one di Dordogne per PC, console e cloud, una promettente esperienza narrativa ambientata nei panorami acquarellati dipinti a mano della Dordogna, storica regione francese. Prima di allora, in ogni caso, c'è la possibilità che Microsoft fornisca qualche anticipazione in occasione dell'Xbox Games Showcase, il grande evento estivo previsto per la serata di domenica 11 giugno. Xbox Game Pass rappresenterà senza alcun dubbio uno dei perni dello show e possiamo dare per scontato l'annuncio di numerosi videogiochi in arrivo, presto o tardi, nel servizio in abbonamento.

Noi, purtroppo, stavolta non possiamo fornirvi alcun anticipazione, perché nel momento in cui vi scriviamo non risultano giochi già annunciati per la seconda parte di giugno. Per fortuna non c'è il rischio di rimanere a bocca asciutta nell'attesa, poiché la prima ondata del mese è ancora in corso: dopo Car Mechanic Simulator 2021, The Big Con e Slayers X Terminal Aftermath Vengance of the Slayer arrivati il primo giugno, sono ora attesi anche Amnesia The Bunker (6 giugno), Hypnospace Outlaw (6 giugno), Rune Factory 4 Special (8 giugno), Stacking (8 giugno) e il già citato Dordogne (13 giugno).

Dobbiamo però anche darvi una brutta notizia, segnalando che il 15 giugno rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare a questi sei titoli: Bridge Constructor Portal, Chorus, Maneater, Mortal Shell, Serious Sam 4 e Total War: Three Kingdoms.