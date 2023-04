Xbox Game Pass: quando annunciano e quali sono i nuovi giochi di maggio?

Sì, lo sappiamo, aprile non è ancora finito e ha ancora diverse cartucce da sparare, tra cui il promettente The Last Case of Benedict Fox, tuttavia al mese di maggio non manca molto e noi siamo difficili da accontentare: cos'hanno in serbo Xbox e PC Game Pass per tutti gli abbonati?

Nel presentare gli ultimi giochi di aprile 2023 per Xbox e PC Game Pass, Microsoft ha anticipato anche l'arrivo di Redfall, fissato per il 2 maggio. Lo sparatutto cooperativo di Arkane Austin, in ogni caso, non è l'unico gioco previsto per il mese prossimo, dunque possiamo aspettarci un altro annuncio tra poco più di una settimana. Stando alle nostre previsioni, il reveal dei giochi della prima metà di maggio dovrebbe avvenire proprio nella giornata di martedì 2 maggio, coincidendo dunque con l'attesa pubblicazione di Redfall su Xbox Series X|S, PC e Cloud.

Se proprio non riuscite ad aspettare, allora possiamo già fornirvi qualche anticipazione, dal momento che esistono già sei giochi confermati per maggio. Durante la prima metà del mese, Game Pass darà il benvenuto a Ravenlok (4 maggio) e Fuga: Memories of Steel (11 maggio), oltre al già citato Redfall, mentre nel corso della seconda parte accoglierà Amnesia: The Bunker (23 maggio), Railway Empire 2 (25 maggio) e Farworld Pioneers (30 maggio).

Nel frattempo potete continuare a godervi i giochi di aprile, tenendo bene a mente che ci sono alcuni titoli destinati ad abbandonare il catalogo a breve. Il 30 aprile rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare a Bugsnax, Destroy All Humans!, Dragon Quest Builders 2, Tetris Effect Connected e Unsouled. Cercate di terminare quelli che avete già cominciato prima che sia troppo tardi, oppure tagliate la testa al toro acquistando quelli di vostro interesse con lo sconto del 20% riservato agli abbonati.