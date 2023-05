Xbox Game Pass: quando annunciano i giochi di fine maggio e inizio giugno?

Con Fuga: Melodies of Steel 2, unitosi al catalogo giovedì, si è esaurita la prima infornata di giochi per Xbox e PC Game Pass di maggio. Da qui alla fine del mese mancano ancora molti giorni, dunque possiamo aspettarci l'arrivo di tanti altri titoli. Quando verranno annunciati? Alcuni sono già noti? Ecco le risposte a queste domande.

L'attesa si preannuncia alquanto breve, dal momento che, a meno di grossi stravolgimenti, l'annuncio dei giochi della seconda metà del mese dovrebbe avvenire nella giornata di martedì 16 maggio. Il post sulle pagine di Xbox Wire, atteso intorno alle tre del pomeriggio, toglierà i veli ai titoli in arrivo in Xbox e PC Game Pass nelle settimane seguenti e con un po' di fortuna potrebbe spingersi anche agli inizi di giugno.

Possiamo già anticiparvi che l'aggiornamento di Microsoft non ci coglierà completamente di sorpresa, poiché alcuni dei giochi in arrivo in Game Pass risultano essere già noti. Parliamo, innanzitutto, di FIFA 23, che si unirà al catalogo di EA Play e Game Pass Ultimate nelle versioni per console e PC già nella giornata di martedì 16 maggio. A seguire ci saranno anche Amnesia: The Bunker (23 maggio), Planet of Lana (23 maggio), Railway Empire 2 (25 maggio), le versioni console di Cassette Beasts (25 maggio) e Farworld Pioneers (30 maggio).

Una line-up niente male che non può che ingrandirsi ulteriormente con l'annuncio di martedì prossimo. Nell'attesa, ci teniamo tuttavia a ricordarvi che esistono anche alcuni giochi destinati ad essere rimossi dal catalogo: il 15 maggio sarà l'ultimo giorno utile per giocare My Friend Pedro, Before We Leave, Hearts of Iron 4, Umurangi Generation Special Edition e Danganronpa 2 Goodbye Despair Anniversary Edition. Portateli a termine finché potete oppure approfittate dello sconto del 20% per acquistare in via definitiva quelli di vostro interesse.