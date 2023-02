Xbox Game Pass: quando annunciano i nuovi giochi di marzo?

Siamo ancora in attesa della presentazione della seconda ondata di giochi per il mese di febbraio, ma a noi piace portarci avanti e abbiamo cominciato a speculare sulla data dell'annuncio dei nuovi titoli di marzo 2023 per Xbox Game Pass.

Quando verranno annunciati i giochi di marzo 2023?

Microsoft ha da tempo smesso di seguire una routine ben precisa per la presentazione dei giochi per Game Pass, dunque è diventato più complesso fare certi pronostici. Dal momento che la seconda ondata di questo mese si sta facendo attendere più del solito e febbraio è il mese più corto dell'anno, ci sentiamo di escludere la prima settimana di marzo e di puntare direttamente sulla seconda, quindi azzardiamo martedì 7 marzo, o al più tardi mercoledì 8 marzo.

Quali sono i giochi di marzo 2023 già noti?

All'annuncio della line-up di marzo 2023 manca un po' di tempo, tuttavia conosciamo già alcuni dei nomi in arrivo. Il primo e più atteso è sicuramente Wo Long Fallen Dynasty, action RPG di Koei Tecmo e Team Ninja ambientato in una versione dark fantasy del periodo storico dei Tre Regni. È atteso al day-one su console e PC per il 3 marzo, dunque è possibile che verrà presentato assieme alla line-up di Xbox Game Pass della seconda metà di febbraio. Gli altri giochi già confermati sono Valheim per Xbox Series X|S e One (14 marzo), MLB The Show 23 per Xbox Series X|S e One (28 marzo) e Way to the Woods per console e PC (marzo generico).