Quando annunciano i giochi Xbox Game Pass di novembre?

Ottobre è al giro di boa e il nuovo mese si avvicina a passo spedito, dunque è possibile che alcuni di voi si stiano chiedendo quando arriverà l'annuncio dei nuovo giochi di novembre per Xbox Game Pass.

Quando verranno svelati i giochi di novembre per Xbox e PC Game Pass? Beh, vi consigliamo di non essere così frettolosi, perché c'è ancora la seconda ondata di ottobre da accogliere! Il prossimo annuncio legato a Xbox e PC Game Pass avverrà alle 15:00 di martedì 18 ottobre, ma avrà a che fare con la lista completa dei giochi in arrivo nel catalogo nella seconda metà del corrente mese. Tra quelli già attesi, oltre ad A Plague Tale Requiem previsto proprio per la giornata di martedì, ci sono pure Persona 5 Royal (21 ottobre), Signalis (27 ottobre) e Gunfire Reborn (27 ottobre).

In linea teorica, l'annuncio dei giochi Xbox Game Pass di novembre 2022 dovrebbe avvenire il giorno 1° novembre (il primo martedì del mese), ma al momento non ci sentiamo di mettere la mano sul fuoco: trattandosi di un giorno festivo anche negli Stati Uniti d'America, Microsoft potrebbe decidere di spostare il reveal in avanti di qualche giorno. In compenso, possiamo darvi qualche anticipazione, dato che ci sono già dei giochi confermati per novembre, ossia:

The Legend of Tianding (1 novembre)

Ghost Song (3 novembre)

Football Manager 2023 (8 novembre)

Pentiment (15 novembre)

Gungrave GORE (22 novembre)

Warhammer 40,000: Darktide (30 novembre)

Quale attendete maggiormente?