Xbox Game Pass: quando annunciano i primi giochi di gennaio 2024?

Ci avviciniamo a grandi passi verso il mese di gennaio e a brevissimo Microsoft dovrebbe annunciare i nuovi giochi Xbox Game Pass di gennaio 2024. Ma quanto dovremo aspettare per scoprirli? Idealmente non molto.

Negli ultimi mesi Microsoft ha cambiato la comunicazione legata ai giochi del Game Pass, molti titoli arrivano all'improvviso mentre altri vengono annunciati a inizio e metà mese ma senza una data precisa. Idealmente i nuovi giochi di gennaio dovrebbero essere svelati giovedì 28 dicembre ma è più probabile che l'annuncio arrivi tra il 2 e il 4 gennaio, dal momento che in questi giorni le attività comunicative di molti publisher sono in pausa per le festività di fine anno.

Che giochi escono su Xbox Game Pass a gennaio 2024? Al momento i giochi confermati sono solamente due:

Turnip Boy Robs a Bank 18 gennaio

Go Mecha Ball 25 gennaio

Il 2023 è stato un anno memorabile per Game Pass che ha ospitato oltre 50 giochi usciti al day one e il 2024 si prospetta altrettanto interessante per gli abbonati Xbox Game Pass grazie al lancio di giochi come S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl, ARK 2, Cities Skylines 2, Avowed, Lightyear Frontier, Microsoft Flight Simulator 2024, Senua's Saga Hellblade 2, Towerborne e Persona 3 Reload, solamente per citare alcuni dei giochi in arrivo nei prossimi 12 mesi.