Xbox Game Pass: quando annunciano i prossimi giochi di settembre?

GRIS, Solar Ash e soprattutto Starfield non vi sono bastati? Avete già voglia di nuovi giochi? Non possiamo biasimarvi, per vostra fortuna non dovrete attendere ancora molto per scoprire cosa vi riserva la seconda metà di settembre.

Quando annunciato i giochi Game Pass della seconda metà di settembre?

Microsoft ci ha ormai abituati a due ondate mensili. Questo mese ce n'è già stata una, dunque siamo in attesa della seconda, che fortunatamente non si farà attendere ancora molto. L'annuncio dei nuovi giochi per Game Pass è infatti previsto nella giornata di martedì 19 settembre, indicativamente intorno alle ore 15:00, lo stesso giorno in cui verrà messo a disposizione, immediatamente al day one, il promettente soulslike Lies of P.

Quali sono i giochi della seconda metà di settembre già noti?

A questo giro possiamo fornirvi delle succose anticipazioni, dal momento che sono già noti diversi giochi destinati ad arrivare nella seconda metà di questo mese. Oltre al già citato Lies of P, sono programmati anche Party Animals, PayDay 3 e Cocoon, secondo il seguente calendario provvisorio:

Lies of P - 19 settembre

Party Animals - 20 settembre

PayDay 3 - 21 settembre

Cocoon - 29 settembre

Un calendario fitto, non c'è che dire. Per il resto della line-up dovrete necessariamente attendere martedì prossimo, dunque restate sintonizzati su queste pagine per tutti gli aggiornamenti.