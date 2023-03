Xbox Game Pass: quando annunciano e quando escono i giochi di fine marzo?

La prima ondata di giochi Xbox Game Pass di marzo 2023 è in parte già disponibile mentre come sappiamo Microsoft deve ancora annunciare i giochi in arrivo a fine mese su Game Pass. Ecco la data da segnare sul calendario.

Idealmente possiamo aspettarci l'annuncio tra il 22 e il 22 marzo, del resto l'ultimo gioco della prima ondata in arrivo è Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno The Prince's Edition disponibile dal 21 marzo. I nuovi giochi Xbox Game Pass saranno quindi disponibili già dal 21 o 22 marzo o al più tardi all'inizio della settimana successiva, non più tardi del 28 o 29 marzo.

Questi i giochi confermati fino ad oggi a marzo su Xbox Game Pass:

Guilty Gear Strive (Cloud, Console e PC)

Dead Space 2 (Cloud via EA Play)

Dead Space 3 (Cloud via EA Play)

Valheim Game Preview (Xbox) 14 marzo

Sid Meier's Civilization 6 (Cloud, Xbox e PC) - 16 marzo

Ni no Kuni II Revenant Kingdom The Prince's Edition (Xbox e PC) - 21 marzo

A partire dal 15 marzo invece ben otto giochi lasceranno il catalogo Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate: F1 2020, Goat Simulator, Kentucky Route Zero, Marvel's Guardians of the Galaxy, Young Souls, Zero Escape The Nonary Games, Paradise Killer e Undertale.