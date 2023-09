Xbox Game Pass: quando annunciano e quando escono i giochi di settembre 2023?

Agosto è alle spalle e l'estate è agli sgoccioli, ma mentre l'ultima settimana di ferie si avvia verso la sua conclusione gli abbonati a Game Pass possono dormire sonni tranquilli sapendo che il flusso di nuove aggiunte è tutto fuorché in procinto di fermarsi!

Quando verranno annunciati i primi giochi di settembre per Xbox Game Pass?

La prima ondata di giochi di settembre 2023 per Xbox Game Pass è praticamente dietro l'angolo. A meno di grossi stravolgimenti, la nuova line-up dovrebbe essere annunciata martedì 5 settembre, giorno in cui è già programmata l'aggiunta di GRIS per Cloud, Console e PC. Ci aspettiamo la pubblicazione del consueto post di Microsoft intorno alle ore 15:00, come sempre sulle colonne del blog istituzionale Xbox Wire.

Quali sono e quando escono i primi giochi di settembre per Xbox Game Pass? (Lista parziale)

Anche se manca ancora qualche giorno all'annuncio dei primi giochi di settembre per Xbox Game Pass, possiamo già confermare l'identità e la data di lancio di un paio di essi. Oltre al succitato GRIS, in arrivo (o per meglio dire di ritorno) nel catalogo il 5 settembre, mercoledì 6 settembre verrà infatti aggiunto anche Starfield per Xbox Series X|S, PC e Cloud. Per il momento la conta dei giochi già noti si ferma a due, dunque le altre aggiunte della prima metà di settembre sono ancora tutte da scoprire.

Per dovere di completezza segnaliamo che ci sono altri quattro giochi già confermati per questo mese, ovvero Lies of P (19 settembre), Party Animals (20 settembre), Payday 3 (21 settembre) e Cocoon (29 settembre), ma questi faranno parte della seconda ondata mensile e verranno presentati più avanti nel corso del mese.