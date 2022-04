Xbox Game Pass: quando saranno annunciati i giochi della seconda metà di aprile?

Avete già dato un'occhiata giochi arrivati in Xbox Game Pass nella prima metà di aprile? Ci auguriamo di sì, poiché tra pochi giorni dovrete dare il benvenuto ad una nuova serie di titoli!

I nuovi giochi per Xbox e PC Game Pass della seconda metà di aprile saranno annunciati tra pochissimi giorni, per la precisione nel primo pomeriggio della giornata di martedì 19 aprile, e verranno spalmati nel corso delle prossime due settimane. Nonostante Microsoft non abbia ancora pubblicato il suo consueto post con tutte le novità, siamo già a conoscenza di un gioco in arrivo entro la fine del mese: stiamo parlando di Bugsnax, ex esclusiva console PlayStation pronta ad affacciarsi per la prima volta su Xbox One e Xbox Series X|S. L'avventura dei creatori di Octodad sarà disponibile in Xbox e PC Game Pass fin dal day one fissato per il 28 aprile, accompagnata dal grosso aggiornamento gratuito The Isle of Bigsnax. Nell'attesa, potete informarvi sul gioco leggendo la nostra recensione di Bugsnax per PS5. Microsoft si è anche lasciata sfuggire per errore la lista dei 12 nuovi giochi che riceveranno e il supporto agli Xbox Touch Controls.

Maggio sarà un altro mese memorabile per Xbox e PC Game Pass. Sono già stati confermati cinque giochi, ossia Citizen Sleeper (5 maggio su console), Trek To Yomi (5 maggio su console e PC), Eiyuden Chronicle Rising (10 maggio su console e PC), Sniper Elite 5 (26 maggio su console e PC) e Pac-Man Museum (27 maggio su console e PC).