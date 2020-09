Xbox Game Pass: quando arrivano i giochi Bethesda? Forse dopo l'acquisizione di ZeniMax

L'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, pubblica un messaggio sulle pagine del ito ufficiale della casa di Redmond per discutere dell'acquisizione di ZeniMax Media e del futuro arrivo dei giochi Bethesda su Xbox Game Pass.

Nel rendere pubblica la proposta d'acquisto da 7,5 miliardi di dollari in contanti con cui Microsoft comprerà ZeniMax Media e Bethesda, il CEO dell'azienda americana ne esplicita i termini e conferma che tale processo si concluderà in questo anno fiscale che, nel caso di Microsoft, durerà fino al 30 giugno 2021.

A detta di Nadella, tale matrimonio promette di garantire un ritorno economico enorme per la casa di Redmond, soprattutto in previsione della crescita futura dell'industria dell'intrattenimento digitale, con più di tre miliardi di giocatori in tutto il mondo e stime di entrate globali per 200 miliardi di dollari nel 2021 (una previsione che, è bene precisarlo, coinvolge tutti gli attori del medium videoludico e non solo Microsoft).

In merito a Bethesda e all'ingresso dei suoi giochi nel Game Pass, Nadella non si sbilancia e preferisce limitarsi a sottolineare come "con l'aggiunta di Bethesda, Microsoft crescerà da 15 a 23 studi creativi e aggiungerà gli iconici franchise di Bethesda a Xbox Game Pass". Unendo questa indicazione di massima all'anticipazione sulle tempistiche necessarie per finalizzare questa importante acquisizione, le probabilità di assistere all'ingresso dell'intero catalogo dei giochi Bethesda nella softeca di Xbox Game Pass (o comunque dei suoi titoli più rappresentativi) ancor prima della conclusione di questo accordo miliardario sono relativamente scarse.



In compenso, come precisato da Nadella e da Phil Spencer, tutti i futuri giochi Bethesda saranno su Game Pass dal day one, ad eccezione dei progetti in essere e degli accordi pregressi con altre aziende che saranno onorati dalla divisione Xbox, come quello tra ZeniMax e Sony per l'esclusiva temporale PS5 di Deathloop.