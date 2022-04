Xbox Game Pass: quando cambiano i giochi del catalogo?

Ad ormai 5 anni dal suo annuncio, avvenuto nel 2017, il servizio in abbonamento di Xbox Game Pass è diventato sempre più centrale all'interno della strategia di marketing di Microsoft e della divisione Xbox, che lo ha reso il fulcro dei propri obiettivi comunicativi e commerciali.

Il servizio in questione permette ai giocatori di entrare a fare parte dell'ecosistema Xbox con un qualsiasi dispositivo (console, PC, browser, tablet o smartphone) e giocare ad una libreria digitale di centinaia di titoli, comprese le esclusive Microsoft al day one. Questa collezione è inoltre in continua evoluzione, poiché ogni mese vengono aggiunti nuovi giochi al catalogo.

In particolare, ogni mese prevede l'arrivo di un numero variabile di nuovi titoli su Xbox Game Pass, suddivisi solitamente in due tranche distinte: una per la prima metà del mese, e l'altra per la seconda parte. Non è raro comunque che Microsoft faccia eccezioni a questa regola, annunciando a sorpresa l'aggiunta al servizio di alcuni giochi non previsti in giornate insospettabili, diverse da quelle canoniche.

Per quanto riguarda i prodotti che vengono invece ciclicamente rimossi dal catalogo, questo avviene solitamente negli ultimi giorni di ogni mese, anche se in misure e quantità spesso inferiori a quelle delle nuove aggiunte mensili. A proposito di nuovi giochi, ecco l'elenco dei titoli che verranno aggiunti ad Xbox Game Pass ad aprile 2022. Se volete provare il servizio, potete ancora sfruttare l'offerta di un mese a 1 euro per Xbox Game Pass Ultimate.