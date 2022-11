Xbox Game Pass: quando escono e quali sono i nuovi giochi di dicembre?

Sì, lo sappiamo, il novembre di Xbox e PC Game Pass non è ancora finito, ma siamo troppo curiosi e abbiamo già dato un'occhiata al calendario di dicembre per scoprire quali giochi sono destinati ad arrivare nel catalogo nel mese natalizio. Volete saperlo anche voi? Continuate a leggere.

Xbox e PC Game Pass | I giochi già confermati per dicembre 2022

Hello Neighbor 2 - 6 dicembre 2022

- 6 dicembre 2022 Chained Echoes - 8 dicembre 2022

- 8 dicembre 2022 High On Life - 13 dicembre 2022

Come avete già appreso buttando un occhio sull'elenco qui sopra, al momento sono tre i giochi già confermati per il mese di dicembre, tutti in arrivo sia su console sia su PC: lo stealth horror Hello Neighbor 2, il gioco di ruolo fantasy in stile 16-bit Chained Echoes e il folle sparatutto alieno dei creatori di Rick & Morty High on Life.

A questi vanno ad unirsi anche tanti altri giochi annunciati per la fine del 2022 ma ancora privi di una data d'uscita precisa. Parliamo di Infinite Guitars, Solar Ash, Maquette, Party Animals, Pigeon Simulator, Bushiden, Inkulinati, Mad Streets, The Big Con, Rainbow Billy And The Curse Of Leviathan e Telltale's The Walking Dead: The Final Season. Dal momento che manca la certezza del loro arrivo in Game Pass nel corso del mese di dicembre, preferiamo non aggiungerli in lista e attendere gli annunci delle rispettive date ufficiali.

Nell'attesa, i titoli da giocare non vi mancano affatto. Nelle scorse settimane sono approdati in Game Pass giochi del calibro di Football Manager 2023, Pentiment, Somerville e Return to Monkey Island, mentre prima della fine di novembre arriveranno anche Gungrave G.O.R.E, Soccer Story e Warhammer 40,000: Darktide. Ce n'è per tutti i gusti.