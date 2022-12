Xbox Game Pass: quando escono i giochi di dicembre e quali lasciano il catalogo?

Usciranno a breve i nuovi giochi Xbox Game Pass della seconda metà di dicembre, fino ad oggi infatti Microsoft ha annunciato i giochi Xbox Game Pass di inizio dicembre mentre non conosciamo ancora i giochi che animeranno la settimana di Natale e quella successiva. Ma li scopriremo molto presto.

Tra i giochi della prima metà di dicembre troviamo Totally Reliable Delivery Service, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Chained Echoes, High on Life, Rainbow Bill: The Curse of the Leviathan e Hello Neighbor 2.

Giochi Xbox Game Pass dicembre 2022

The Walking Dead The Final Season 1 dicembre - 4,36 GB

Eastward 1 dicembre - 1,22 GB

Totally Reliable Delivery Service 1 dicembre - 4,27 GB

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker 6 dicembre - 45,14 GB

Hello Neighbor 2 6 dicembre Day One - 12,91 GB

Chained Echoes 8 dicembre Day One - 900 MB circa

Metal Hellsinger 8 dicembre - 13,24 GB

High on Life 13 dicembre Day One - 45 GB

Potion Craft 13 dicembre - 5 GB

Rainbow Billy The Curse of the Leviathan 15 dicembre - 2,74 GB

Questi invece i giochi che abbandoneranno il catalogo il 15 dicembre:

Aliens Fireteam Elite (Cloud, Xbox e PC)

Breathedge (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Firewatch (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Lake (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Neoverse (Cloud e Xbox)

Race with Ryan (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Rory McIlroy PGA Tour (Xbox) EA Play

Transformers Battlegrounds (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Non si tratta di una data casuale, proprio il 15 dicembre Microsoft dovrebbe svelare i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass da metà mese in poi. L'appuntamento solitamente è fissato per le 15:00 ora italiana.