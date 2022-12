Xbox Game Pass: quali sono e quando escono i giochi di gennaio 2023?

Nel corso di quest'anno sono arrivati una marea di videogiochi in Xbox Game Pass, tra titoli al day-one, grandi sorprese, blockbuster e prodotti indipendenti. Tuttavia, in maniera del tutto inaspettata, dicembre ha visto arrivare un'unica ondata di giochi. Le speranze sono dunque tutte riposte nel mese di gennaio, che fortunatamente è alle porte.

Microsoft ha l'opportunità di far dimenticare subito il mancato annuncio dei giochi della seconda metà di dicembre. Il 2023 si preannuncia molto promettente e la presentazione dei primi titoli dell'anno è attesa per martedì 3 gennaio, a meno di stravolgimenti dell'ultima ora che i recenti sviluppi hanno dimostrato essere possibili.

È ancora presto per conoscere i piani completi di Microsoft, tuttavia esistono diversi giochi già confermati per il mese di gennaio 2023, tutti anche muniti di una data di lancio precisa. Siete curiosi di scoprire quali sono? Leggete l'elenco riportato di seguito.

Xbox Game Pass | I giochi di gennaio 2023 già confermati

Persona 3 Portable (19 gennaio)

Persona 4 Golden (19 gennaio)

Monster Hunter: Rise (20 gennaio)

Age of Empires II: Definitive Edition per Xbox (31 gennaio)

Inkulinati in Game Preview (31 gennaio)

Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Monster Hunter Rise debutteranno per la prima volta in assoluto all'interno dell'ecosistema Microsoft-Xbox. Age of Empires II: Definitive Edition, già disponibile da molto tempo su PC Windows 10, si appresta a ricevere una versione a misura di controller e console, mentre Inkulinati, dopo una lunga attesa, si farà vedere la prima volta in assoluto sul mercato in versione Game Preview. Un ottimo modo per cominciare l'anno, nevvero?

Già che ci siamo, ne approfittiamo per avvertirvi che il 31 dicembre 2022 verranno rimossi 9 giochi dal catalogo di Game Pass, alcuni anche abbastanza illustri. Stiamo parlando di Iron Harvest (PC), Immortal Realms: Vampire Wars (Console e PC), Tropico 6 (Console e PC), Scarlet Nexus (Console e PC), Secret Neighbor (Console e PC), Gorogoa (Console e PC), Outer Wilds (Console e PC), The Pedestrian (Console e PC) ed Embr (Xbox e PC). Approfittate delle vacanze natalizie per portarli a termine, in alternativa potete approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati Game Pass per acquistare le licenze complete dei giochi che vi interessano maggiormente.