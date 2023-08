Xbox Game Pass: quando escono e quanto pesano i giochi di agosto e settembre?

In attesa dei botti (leggasi: Starfield), Microsoft ha preparato una selezione di quattro videogiochi destinati ad arrivare in Game Pass entro l'inizio del mese di settembre. Due sono delle vecchie conoscenze, gli altri invece sono completamente inediti. Scopriamo quali sono, quando escono e quanto pesano i nuovi giochi di fine agosto e inizio settembre.

Quando escono e quanto pesano i nuovi giochi di Xbox Game Pass?

Sono solamente quattro i nuovi giochi in arrivo entro l'inizio del mese di settembre. Tra questi, Sea of Stars e The Texas Chain Saw Massacre rappresentano delle novità assolute, mentre Firewatch e GRIS rientrano in catalogo dopo diversi mesi di assenza.

Firewatch dal 17 agosto: 4,03 GB

The Texas Chain Saw Massacre dal 18 agosto (Day One): 21,99 GB

Sea of Stars dal 29 agosto (Day One): 4,35 GB

GRIS dal 5 settembre: 6,91 GB

Non dovreste avere problemi a trovare un posticino per i nuovi giochi di Game Pass, tutti caratterizzati da dimensioni piuttosto contenute. Un bella fortuna in vista del 6 settembre, giorno in cui arriverà immediatamente nel catalogo anche Starfield, che invece pesa ben 125 GB! Non ci saremmo aspettati nulla di meno da un gioco vasto come questo, che promette un intero universo da scoprire con un migliaio di pianeti da esplorare.