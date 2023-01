Xbox Game Pass: quando escono e quanto pesano i giochi di febbraio 2023?

Lo showcase Xbox Developer Direct ha portato in dote anche tante novità per Xbox Game Pass a febbraio, Microsoft ha infatti annunciato una serie di nuovi giochi disponibili per gli abbonati tra fine gennaio e inizio febbraio.

Oltre ad Hi-Fi Rush già disponibile su Xbox e PC, questa settimana arriverà 007 GoldenEye mentre il 31 gennaio escono Age of Empires II Definitive Edition e JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, infine a inizio febbraio arrivano Grid Legends, Darkest Dungeon e Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition.

Nuovi giochi Xbox Game Pass

Hi-Fi Rush (Cloud, PC, Xbox Series X|S) disponibile ora - 15 GB

GoldenEye 007 (Cloud, Console) 27 gennaio

Roboquest (Xbox) 30 gennaio - 2.76 GB

Inkulinati (Cloud, Xbox, PC) 31 gennaio - 3,19 GB

Age of Empires II Definitive Edition (Cloud, Console) 31 gennaio - 18.26 GB

JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R (Cloud, Xbox, PC) 31 gennaio - 5.01 GB

Darkest Dungeon (Cloud, Xbox, PC) 2 febbraio - 2.85 GB

Grid Legends (Cloud) 2 febbraio - 38.34 GB

Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition (Cloud, Xbox, PC) 7 febbraio - 27.64 GB

Oltre alle date di uscita aggiornate vi segnaliamo anche il peso dei singoli giochi, con l'unica eccezione di GoldenEye 007, la cui dimensione sulle console Xbox non è ancora stata resa nota.