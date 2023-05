Xbox Game Pass: quando escono e quanto pesano i giochi di giugno 2023?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di giugno 2023, ma quando escono e quanto pesano? Ecco le date di lancio e le dimensioni dei singoli giochi su PC, Xbox Series X/S e Cloud.

Tra i giochi del mese troviamo Chicory A Colorful Tale, Car Mechanic Simulator 2021, Slayers X Terminal Aftermath Vengance of the Slayer, Rune Factory 4, Amnesia The Bunker e Dordogne.

Xbox Game Pass giugno 2023

Chicory A Colorful Tale per Xbox, PC e Cloud dal 30 maggio - 5GB

Farworld Pioneers Xbox e PC dal 30 maggio - 8GB

Car Mechanic Simulator 2021 Xbox, PC e Cloud 1 giugno - 7.5GB

Slayers X Terminal Aftermath Vengance of the Slayer Xbox, PC e Cloud 1 giugno - 2.3GB

The Big Con Xbox, PC e Cloud 1 giugno - 8GB

Amnesia The Bunker Xbox, PC e Cloud 6 giugno - 12GB

Hypnospace Outlaw Xbox, PC e Cloud 6 giugno - 4GB

Rune Factory 4 Special Xbox, PC e Cloud 8 giugno - 11GB

Stacking Xbox e Cloud 8 giugno - 3.4GB

Dordogne Xbox, PC e Cloud dal 13 giugno - 6.5GB

Ci sono poi anche una serie di giochi che lasciano il catalogo Xbox Game Pass a giugno, dal 31 maggio scompaiono Europa Universalis, Evil Genius 2, FIFA 21, Floppy Knights e Lawn Mowing Simulator mentre dal 15 giugno sarà la volta di Bridge Constructor Portal, Chorus, Maneater, Mortal Shell, Serious Sam 4 e Total War Three Kingdoms.