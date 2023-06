Xbox Game Pass: quando escono e quanto pesano i nuovi giochi di giugno 2023?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass e PC Game Pass in uscita tra la fine di giugno e l'inizio di luglio: ma quando escono esattamente e quanto pesano i nuovi giochi su Game Pass? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Tra i nuovi giochi di fine giugno e inizio luglio 2023 per PC, Xbox One, Cloud e Xbox Series X/S troviamo Need for Speed Unbound (giocabile via EA Play), F.I.S.T. Forged In Shadow Torch, Sword and Fairy Together Forever, Bramble The Mountain King, Arcade Paradise e Story of Seasons Friends of Mineral Town. I primi due giochi sono disponibili da giovedì 22 giugno:

22 giugno

Need for Speed Unbound 68GB Cloud, PC, Xbox Series X|S via EA Play

The Bookwalker 8GB PC e Xbox

27 giugno

Bramble The Mountain King 3GB Cloud, Xbox e PC

F.I.S.T. Forged In Shadow Torch 4.5GB Cloud, PC e Xbox Series X|S

29 giugno

Story of Seasons Friends of Mineral Town 5.5GB PC e Xbox One, Xbox Series X/S

3 luglio

Arcade Paradise 2.4GB PC, Xbox One e Xbox Series X/S

5 luglio

Sword and Fairy Together Forever 3.9GB PC e console Xbox

A partire dal 30 giugno invece sono sei i giochi che abbandonano il catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass: Matchpoint Tennis Championships, Olija, Omori, DJMax Respect V, Empire of Sin e Road 96.