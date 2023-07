Xbox Game Pass: quando escono, quali sono e quanto pesano i giochi di luglio?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di luglio 2023, anche questo mese gli abbonati possono scaricare tanti nuovi giochi per PC, Xbox Series X/S, Xbox One e Mobile (via Cloud). Ecco quali sono le novità del mese!

Giochi Xbox Game Pass luglio 2023

Grand Theft Auto V Cloud e Xbox già disponibile - 55GB

Sword and Fairy Together Forever PC, Cloud e console già disponibile - 3.4GB

McPixel 3 PC, Cloud e Xbox dal 6 luglio - 2.8GB

Common’hood PC, Cloud e console Xbox dall'11 luglio - 4GB

Insurgency Sandstorm PC dall'11 luglio - 11GB

Exoprimal PC, Cloud e Xbox dal 14 luglio - 41GB

Techtonica PC, Cloud e console Xbox dal 18 luglio - 3,1GB

The Cave Cloud e Xbox dal 18 luglio - 1.9GB

Sono stati anche annunciati i giochi che lasciano il catalogo Xbox Game Pass a luglio 2023 , dal 15 luglio non saranno più disponibiliRicordiamo infine che da giovedì 6 luglio Xbox Game Pass costa di più anche in Italia , Microsoft ha alzato i prezzi dell'abbonamento: Xbox Game Pass costa 10.99 euro invece di 9.99 euro mentre Xbox Game Pass Ultimate costa 14.99 euro invece di 12.99 euro a mese,