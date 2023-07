Xbox Game Pass: quando escono e quanto pesano i nuovi giochi di luglio?

Stanno per uscire i primi giochi Xbox Game Pass di luglio 2023, scopriamo nel dettaglio com'è composta la lineup Xbox Game Pass e PC Game Pass di questo caldo mese estivo e quanto pesano i nuovi giochi da scaricare su Xbox Series X/S, PC, Xbox One o da giocare via Cloud.

Tra le novità del mese troviamo Techtonica, The Cave, Serious Sam Siberian Mayhem e Celeste, ecco la lista completa.

Nuovi giochi Xbox Game Pass luglio 2023

Techtonica Cloud, Xbox e PC disponibile Ora 8.4GB

Toem Cloud, Console e PC disponibile Ora 3GB

The Cave Cloud e Console disponibile Ora 2.4GB

Maquette Console e PC 19 luglio 8GB

Figment 2 Creed Valley Cloud, Console e PC 20 luglio 3.2GB

The Wandering Village Cloud, Console e PC 20 luglio 2.7GB

Serious Sam Siberian Mayhem Cloud, PC e Xbox Series X|S 25 luglio 4.1GB

Venba Console e PC 31 luglio 3.4GB

Celeste Cloud, Console, PC 1 agosto 7.5GB

Ma non solo, perché è già disponibile la lista di giochi che lasciano il catalogo Xbox Game Pass dal 31 luglio 2023:

Marvel's Avengers Definitive Edition PC, Xbox e Cloud

Dreamscaper PC, Console e Cloud

The Ascent PC, Xbox e Cloud

Two Point Campus PC, Console, Cloud

Expeditions Rome PC

Infine ricordiamo che gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate possono guardare Crunchyroll Premium gratis con la nuova offerta di luglio.